Kıbrıs Zafere Doğru İnci Kimdir? Pelin Karahan kimdir? Pelin Karahan nerelidir?

Merakları üzerine çeken dizi ne zaman başlıyor hangi gün hangi saatte saat kaçta hangi kanalda izleiciler bu soruları merak ediyor dizinin konusu nedir? Dizi neyi analatıyor? Oyuncuları kimlerdir? Tüm merak edilenler ayrıntılarıyla haberimizde bulunmaktadır.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor?



Geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs, yeni sezonuna başlıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Kıbrıs Zafere Doğru konusu, oyuncuları! Kıbrıs Zafere Doğru hangi gün, saat kaçta? soruları yanıt buldu. Dizinin yeni bölümleri beklenirken diziyle ilgili flaş bir karar alındı ve Kıbrıs Zafere Doğru adıyla ekranlara geleceği belirtildi.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? Kıbrıs Zafere Doğru hangi gün, saat kaçta? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni bölümlerinin ekrana gelmesi beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs, hikayenin ilermesiyle formatı değişikliğine gitti. Dizi, yoluna Kıbrıs Zafere Doğru olarak devam edecek.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci sezonunda tarihi gerçekler çerçevesinde, "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği dizinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Erenköy'ün düşmemesi için verilen zorlu mücadele ekrana geldi. Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden dizi güçlü oyuncu kadrosu, sarsıcı hikayesi ve başarılı prodüksiyonuyla yeni sezona da damgasını vuracak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kıbrıs Zafere Doğru'nun yayın tarihi de belli oldu. Dizi, 15 Ekim Cuma günü başlayacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Öte tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile bir mücahit peteği oluşturarak gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden haber siz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır.

Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI

Ahmet Kural Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan İnci Dereli

Gülper Özdemir Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin Derviş

Miray Akay Pembe Dereli

Deniz Baytaş Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers Salahi Dereli

Ömer Turan Bekir

Nebil Sayın Yeoryos Grivas

Emre Törün III. Makarios

Hakan Güner Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı Ahmet Çavuş

Bade Arazlı Mine Dereli

Sümeyra Koç Sandy

Rüzgar Irmakoğlu Müge Dereli

Umut Avcı Şöför Hamit

Demir Karahan Efsane

Kemal Uçar Cengiz Topel

Pelin Karahan Kimdir?

Tam adı Vildan Pelin Karahan Güntay 6 Ekim 1984 tarihinde dünyaya geldi. Karaha, Türk oyuncu ve sunucudur.

Pelin Karahan Hayatı

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir.

Anne tarafından Selanik göçmenidir.

Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu.

Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Bu dizide Dağhan Külegeç ile olan uyumu göz doldurdu ve efsane iki aşık Aslı Efe'yi AsEf'i yaşattı.Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.

TRT Okul'da "Bir Evde" adlı hayvan bakımı programını sundu.

Show TV'de "Pelin Karahan ile Nefis Tarifler" adlı yemek programını sundu.

Pelin Karahan Özel Hayatı

Ekim 2011 yılında pilates eğitmeni Erdinç Bekiroğlu ile Barselona'da evlendi.

Ancak Bekiroğlu'ndan 2013 yılı Kasım ayında boşandı.

24 Haziran 2014'te iş adamı Bedri Güntay ile Adile Sultan Sarayı'nda evlendi.

Bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

kaynak:sonhaberler