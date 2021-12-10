Kıbrıs Zafere Doğru 19.bölüm fragmanı izle

Ekranların en heyecanlı dizisi olmaya aday olan Kıbrıs Zafere Doğru' nun oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var Başrol oyuncuları kimler hepsi merakla araştırılıyor.

Sinema - TV 10.12.2021, 17:03
Kıbrıs Zafere Doğru 19.bölüm fragmanı izle

Ekranların en heyecanlı dizisi olmaya aday olan Kıbrıs Zafere Doğru' nun oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki dizinin oyuncu kadrosunda kimler var Başrol oyuncuları kimler hepsi merakla araştırılıyor.

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ilerleyen haftalarda TRT 1’de olan yayın hayatına başlayacaktır. Çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlanılmış olan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı pek çok oyuncumuz yer alıyor. TRT  1 izleyici ve dizi severler adına bu konuda da sizlerle Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin oyuncu kadrosunu paylaşacağız. Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde yer alan oyuncularımızı konumuzda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Oyuncu Kadrosu

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Oyuncu Kadrosu

-Ahmet Kural (Kemal Dereli)
-Serkan Çayoğlu (Ankaralı)
-Pelin Karahan (İnci)
-Tayanç Ayaydın (Sampson)
-Gülper Özdemir (Ayşe)
-Devrim Saltoğlu (Rauf Denktaş)
-Mehmet Aykaç (Erdil)
-Tekin Temel (Ali Rıza Vuruşkan)
-Musab Ekici (Kurtcebe)
-Metin Büktel (Gazeteci)

Ahmet Kural (Kemal Dereli)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Ahmet KuralKıbrıs Zafere Doğru dizisinin başrol erkek karakteri olan Kemal Dereli karakterine başarılı oyuncumuz Ahmet Kural hayat vermekte. Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 yılında Kütahya’da doğdu. Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde tamamladı. 2007 yılından bu yana aktif olarak oyunculuk ile ilgilenen Ahmet Kural daha önceleri; Baba Parası, Ailecek Şaşkınız, Haytımın Aşkı, Kardeş Payı, Düğün Dernek ve Çalgı Çengi gibi pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Serkan Çayoğlu (Ankaralı)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Serkan ÇayoğluKıbrıs Zafere Doğru dizisinin bir diğer erkek başrol karakteri olan Ankaralı karakterine ise yakışıklı oyuncumuz Serkan Çayoğlu hayat verecek. Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra mankenlik ile de aktif olarak ilgilenen Serkan Çayoğlu 2012 yılından bu yana aktif olarak oyunculukla ilgilenmekte. 9 yılı aşkın bir süredir oyunculuk sektörünün içerisinde olan Serkan Çayoğlu; Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi, Hayatımın Aşkı, Börü, Halka ve Yeni Hayat gibi pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Pelin Karahan (İnci)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Pelin KarahanGüzel ve başarılı oyuncumuz Pelin Karahan ise Kıbrıs Zafere doğru dizisinde İnci karakterine hayat vermektedir. Pelin Karahan, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Turiz İşletme bölümünde tamamlamış olan Pelin Karahan, 2005 yılında oyunculuk sektörüne giriş yapmıştır. Daha önceleri ise; Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl, Mavi Kelebekler, Yeter ve Yuvamdaki Düşman gibi dizilerde yer aldı.

Tayanç Ayaydın (Sampson)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Tayanç AyaydınTayanç Ayaydın ise Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Sampson karakterine hayat veriyor. Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 yılında İstanbul doğumludur. Mimar Sinan üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan Tayanç Ayaydın, 2004 yılından bu yana oyunculuk ile aktif olarak ilgilenmektedir. Doğduğun Ev Kaderindir, Yeni Hayat, Tek Yürek, Kırgın Çiçekler, Emanet, Hayat Şarkısı ve Zeytin Tepesi gibi dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Gülper Özdemir (Ayşe)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Gülper ÖzdemirGülper Özdemir de Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ayşe karakterini canlandırıyor. Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Almanya’da doğdu. 2015 yılından bu yana oyunculuk ile ilgilenen başarılı oyuncumuz Gülper Özdemir daha önce Medcezir, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Yazı, Tutsak, Meleklerin Aşkı ve Sen Anlat Karadeniz gibi dizilerde yer alarak izleyicileirn beğenisini kazandı.

Devrim Saltoğlu (Rauf Denktaş)

 Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Devrim SaltoğluKıbrıs Zafere Doğru dizisinde Rauf Denktaş karakterine ise Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Devrim Saltoğlu oyunculuğa tiyatro ile girişi yaptı ve bir süre devlet tiyatrolarında görev aldı. Daha önceleri ise Güvercin, Bedel, Kızım Nerde, İhanet, Sıla, Asmalı Konak ve Kayıt Dışı gibi dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Mehmet Aykaç (Erdil)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Erdil Karakteri Mehmet Aykaç25 Nisan 1992’de Erzincan doğumlu olan başarılı oyuncumuz Mehmet Aykaç, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Erdil karakterine hayat verecektir. Usta oyunculuğunu gözler önüne serecek olan Mehmet Aykaç daha önce; Eski Hikaye, 1 Litre Gözyaşı ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkarak seyircilerin beğenisini kazanmıştır. 2021-2022 sezonunda Mehmet Aykaç, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde canlandıracağı Erdil karakteri ile gündeme gelecek.

Tekin Temel (Ali Rıza Vuruşkan)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Ali Rıza Vuruşkan Karakteri Tekin TemelTekin Temel ise Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ali Rıza Vuruşkan karakterine hayat verecektir. Tekin Temel, 24 Haziran 1968 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünde tamamlamış olan Tekil Temel, 1995 yılında oyunculuk sektörüne adımını attı. Oyunculuk sektörünün usta isimlerinden bir tanesi olan Tekin Temel daha önceleri; Kuruluş Osman, Afilli Aşk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masum Değiliz, Aşk ve Günah Kaçak Gelinler, İntikam ve Güneşi Beklerken gibi pek çok dizide boy gösterdi.

Musab Ekici (Kurtcebe)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Kurtcebe Karakteri Musab EkiciMusab Ekici ise Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Kurtcebe karakterine hayat verecektir. Musab Ekici, 1 Ocak 1992 tarihinde Elazığ’da doğdu. İstanbul Devlet konservatuvarı’ndan mezun olan Musab Ekici daha önceleri; Acil Servis, Adını Sen Koy. İsimsizler, Kuru Otlar Üstüne, Babamın Kanatları ve Yav He He gibi yapımlarda yer aldı.

Metin Büktel (Gazeteci)

Kıbrıs Zafere Doğru Dizisi Gazeteci Karakteri Metin BüktelKıbrıs Zafere Doğru dizisinde boy gösterecek olan oyuncularımızdan bir diğeri olan Metin Büktel ise gazeteci karakterine hayat verecektir. Metin Büktel, 1968 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. En son karşımıza Baraj dizisinde hayat vermiş olduğu Bekir karakteri ile çıkan Metin Büktel daha önceleri; Bizim Hikaye, Güzel İkili, Mutlu Ol Yeter, Oflu Hoca’nın Şifresi, Küçük Kıyamet, Umutsuz Ev Kadınları, Adını Feriha Koydum ve Kollama gibi pek çok dizi ve filmde yer almıştır.

Bu konumuzda da sizlerle Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde yer alacak olan oyuncularımızı paylaştık. Sizlerinde Kıbrıs Zafere Doğru dizisi hakkındaki ve oyuncularımız hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorum kısmından bizimle paylaşmanızı büyük bir merakla bekliyoruz. Dizi severlere şimdiden iyi seyirler dileriz

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