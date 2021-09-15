Kazara Aşk dizisi final mi yapıyor? Son bölümü ne zaman?

Kazara Aşk dizisi Final mi yapacak? Ne zaman Final yapacak? Son bölümü ne zaman?

Birçok proje reyting'i hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sebeple de kanal hakkında yeni yol çizilmişti. Kazara Aşk dizisi de reyting konusunda sıkıtı yaşayan dizilerden birisi.

Dizinin kısa zaman içerisinde final yapacağı konuşuluyor.

Toplam 7 bölüm yayınlanan Kazara Aşk dizisi 8. bölümü paylaşmadan final yapacağına ilişkin haberler geldi. İddialara göre Kazara Aşk dizisi final yapacak. Ne zaman final yapacak?

Beklenen reyting oranlarının aşırı altında kalan kazara Aşk final yapması gündeme geldi.

Dizinin önümüzdeki 2-3 bölümü yakın takibe alınacak izlenmeleri yükselmezse izleyicilere ve ekranlara veda edecek.