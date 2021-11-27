Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Gerçek İsmi Nedir?

ATV'de yayınlanın Kardeşlerim Melisa karakterine hayat veren Damla Su İkizoğlu diziden ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Kardeşlerim dizisinde kaç bölüm yer aldı? Diziden ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı mı? Dizi setinde anlaşmazlık mı yaşandı? Kardeşlerim dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? Dizinin yönetmeni kimdir?

Kardeşlerim Melisa diziden ayrıldı mı? Damlasu İkizoğlu Kardeşlerim dizisinden neden ayrıldı?

Dizide Kadir'in sevgilisi Melisa karakterine hayat veren güzel oyuncu Damlasu İkizoğlu da Instagram hesabı üzerinden diziye veda ettiğini duyurdu. Güzel oyuncu, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Evet..! Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Bana bu güzel rolü teslim eden ngmediatv ve sevgili yönetmenim Serkan Birinci'ye sonsuz teşekkürler.. Gerçek abim Celil Nalçakan iyi ki varsın, canım Simge Selçuk ve Onur Seyit Yaran bu süreçte sımsıcak bir aile olduğumuz için çok mutluyum. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık.. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere...''

kaynak:Bölge Gündem