Kardeşlerim dizisi yeni sezonda 19. bölümle giriş yapıyor.

Sevilen dizilerden birisi olan Kardeşlerim dizisi 19. bölümüyle giriş yapıyor. 19. Bölümde neler oluyor? Kadir demir parmaklıklar arasından kurtulup kardeşlerine kavuşabilecek mi?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Kardeşlerim heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde

Kardeşlerim 19. bölüm

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır.

Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.