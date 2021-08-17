Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak?

ATV'nin dizisi Kardeşlerim yeni sezonuna bomba gibi hazırlanıyor!

NGM'nin yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu ve senaryosunu ise Gül Abus Semerci 'nin yazdığı Kardeşlerim dizisi 18. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara yaz tatiili molası vermişti.

ATV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanan reyting rekortmeni diziden hayranlarına müjdeli haber geldi.

Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Ustayer gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin 2.sezon hazırlarının tamamlanarak okuma provalarının başladı.

Okuma provalarında, oyuncuların yeni sezon için çok heyecanlı ve enerjik olması dikkatlerden kaçmazken oyuncu değişiklerinin de gerçekleşeceği öğrenildi.

Ve Kötü Haber Geldi! Eser Yenenler Artık...

Ve Kötü Haber Geldi! Eser Yenenler Artık...

Kadrodan ayrılıklar ve yeni oyuncular var!

Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek’in hikayeye veda ederken, kadroya 3 kişinin de dahil olacağı duyuruldu.

Anne ve babalarını kazada kaybeden 4 kardeşin zorlu hayat hikayelerini anlatıldığı ( Kadir, Ömer, Asiye ve Emel) Atv ekranlarında her cumartesi izleyici ile buluşan Kardeşlerim 2.sezonu ile Eylül ayında ..

Kaynak:ilan365