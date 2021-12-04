Kardeşlerim dizisi 31.bölüm full izle

ATV'de yayınlanın Kardeşlerim Melisa karakterine hayat veren Damla Su İkizoğlu diziden ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Kardeşlerim dizisinde kaç bölüm yer aldı? Diziden ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı mı? Dizi setinde anlaşmazlık mı yaşandı? Kardeşlerim dizisi hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? Dizinin yönetmeni kimdir? Ekranların sevilerek seyredilen dizisi Kardeşlerim hangi kanalda saat kaçta? Hangi gün başlıyor? Dizi oyuncuları kimlerdir?

KARDEŞLERİM HANGİ KANALDA?

Kardeşlerim dizisi her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alacak!

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşi bekleyen acı haber!

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Anneleri Hatice, babaları Veli ile mutlu ve huzurlu bir hayat süren, cepleri boş ama kalpleri sevgi dolu dört güzel kardeş… Ta ki hayatlarını karartan, onları kimsesiz, boynu bükük bırakan o kara güne kadar…

Nereye savrulacakları belli olmayan, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri olmayan bu dört kardeş, yaşananların ardından ayakta kalabilmek için mücadele verirken, Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmanın yollarını aramaktadır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren

Ahu Yağtu - Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete - Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy - Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun - Asiye Eren

Yiğit Koçak - Ömer Eren

Aylin Akpınar - Emel Eren

CELİL NALÇAKAN - AKİF ATAKUL

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve elektrik teknisyeni babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesinde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı.

2006 yılında Sıla dizisi ile televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolü ile tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte netd.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisi ile epey üne kavuşmuştur.

HALİT ÖZGÜR SARI - KADİR EREN

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)

Kardeşlerim oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ne, gerçek yaşları kaç? İşte Kardeşlerim dizisi konusu

AHU YAĞTU - SUZAN MANYASLI

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

AHU YAĞTU KİMDİR?

11 Temmuz 1978 İzmir'de doğmuştur. Çocukluğu Karşıyaka'da geçti. Anne babası o küçükken ayrıldı. Sanat okulundan mezun oldu. 14 yaşında model olmaya karar verince İzmir'den İstanbul'a taşınmış.

İş hayatına 1993 yılında modellikle başladı, zaman içinde meslek hanesine oyunculuktan moda editörlüğüne ve stil danışmanlığına kadar birçok iş daha ekledi.

Bir dönem Biri Bizi Gözetliyor yarışma programında sunuculuk yapmış, birçok reklam filminde rol almıştır.

2001 yılında 90-60-90, Kampüsistan-2003- Savcının Karısı-2005, 29-30-2006, Komiser Nevzat-2007, Kavak Yelleri-2007, Aşk ve Ceza-2010 rol aldığı dizilerdir. 2010 senesinde Bir Avuç Deniz sinema filminde oynamıştır.

İstanbul Bebek'te "Second Chance" isimli vintage butik sahibidir. Ahu Yağtu, aktif olarak podyum yaşantısını sürdürmektedir, Türkiye'nin en iyi birkaç modelinden birisidir. Aynı zamanda stil danışmanlığı ve moda tasarımcılığı da yapmaktadır.

Evlilikleri :

1.evliliği :2000 yılında 22 yaşındayken kenkat Doğan Akçura ileyaptı. 5 yıl sonra boşandılar.

2. evliliği:Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel'de evlendi. Balayı için Dubai'ye gittiler.Ahu Yağtu Cem Yılmaz çifti, çocukları doğduğunda adını Kemal koymuşlardır.

Kardeşlerim oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ne, gerçek yaşları kaç? İşte Kardeşlerim dizisi konusu

CÜNEYT METE - ORHAN EREN

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

CÜNEYT METE KİMDİR?

9 Eylül 1970 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu Cüneyt Mete aslen Artvin Şavşat'lıdır. Cüneyt Mete Ankara'da yaşamaktadır ve Cem ve Ferhan adında ikiz çocukları vardır.Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olan Cüneyt Mete halen Ankara Devlet tiyatrosu sanatçısıdır. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Cüneyt Mete, ATV de 2016 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan ve ilgiyle takip edilen "Aşk ve Mavi" dizisinde Cemal Göreçki karakterine hayat vermiştir. Cüneyt Mete 2 Mayıs 2019 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz ile evlenmiştir. 2021 yılında Atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" dizisinde Orhan karakterini canlandıracaktır.

FADİK SEVİN ATASOY - ŞENGÜL EREN

37 yaşında. Uyanık, değişken, paraya fazla değer veren, cingöz bir kadın. Kocasının yeğenlerine belli bir mesafeden sahip çıkmaya çalışırken, her daim fırsatlardan da istifade etmeyi iyi bilen bir kadın.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Adını babası Sönmez Atasoy'un, o doğduğunda sahnelediği Fadik Kız adlı oyundan alan Fadik Sevin Atasoy, 1 Ekim 1975 tarihinde dünyaya geldi. Küçük yaşta oyunculuğa ilgi duyan Fadik Sevin Atasoy, henüz dört yaşındayken Selçuk Tiyatro Festivali'nde Devlet Tiyatrolarınının "Teneke" adlı oyununda rol aldı. Bu roluyle henüz dört yaşında en iyi oyuncu ödülünü aldı. TRT'de çocuk programlarında sunuculuk yaptı. İlköğrenime başlayana kadar, ailesiyle birlikte turnelerde ve sahne arkasında yetişti. Önce İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladıysa da, daha sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü sınavlarında birinci olarak burs kazanıp, bu okuldan mezun oldu. Yine aynı Üniversitede Yüksek lisansını burslu olarak tamamladı.

Oyunculuk Sanatında Diksiyon ve Fonetik üzerine tez vermiştir. Annesi Emel Göksu Devlet Tiyatrosu sanatçısı, erkek kardeşi Devlet Opera ve Balesi Bale sanatçısı Eren Keleş olan Fadik Sevin Atasoy, Devlet Tiyatroları'na girdi. İngiltere, Fransa, Rusya ve Bulgaristan'da tiyatro üzerine eğitim aldı ve araştırmalar yaptı. Bulgaristan Devlet Tiyatrosu'nda Carmen'i oynadı ve tiyatro yönetmenliği yaptı. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve Bulgarca'da konuşabilmektedir.

Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer'le birlikte Moliere'in "Cimri" adlı oyununda da rol alan sanatçı, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde de oynadı. 2008 yılında, Sönmez Atasoy yönetiminde, ABD'de yaşayan bir grup Türk sanatçı ile New York Şehri Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nu kurdular. ABD'deki Türkler'e çağdaş Türk Tiyatrosu'nu sevdirmek ve yetenekli gençleri eğiterek tiyatro dünyasına kazandırmak için ilk oyunları 'Kanlı Nigar'ı Broadway Town Hall Tiyatrosu oynadılar. Dört yabancı dil bilmektedir.

SU BURCU YAZGI COŞKUN - ASİYE EREN

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

YİĞİT KOÇAK - ÖMER EREN

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Yiğit Koçak, 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Tam adı: Bilal Yiğit Koçak'tır. İnternet dünyasında Vine Fenomeni olarak tanınan Yiğit Koçak, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde sürdürmektedir.

Akademi 3,5'ta oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı isimli dizi ile oyunculuk kariyerine adım atmış, ardından 2019 yılında Kimse Bilmez dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Onur karakterine hayat veren Yiğit Koçak, 1.88 metre boyunda, 76 kilo ve Terazi burcudur.

Yiğit Koçak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Onur) (TV Dizisi)

2019 – Kimse Bilmez (Sinan) (TV Dizisi)

2017 – Seni Kimler Aldı (Mehmet) (TV Dizisi)

AYLİN AKPINAR - EMEL EREN

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız

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