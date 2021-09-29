Fox TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, bu akşam ilk bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Başrollerde Uğur Güneş, Esra Bilgiç gibi isimlerin yer aldığı kanunsuz topraklar dizisi büyük bir heyecanla izleyicileri tarafından bekleniyor. Saat 20.00'da izleyicileri ile buluşacak olan Kanunsuz Topraklar dizi oyuncuları ve dizinin konusu büyük merak uyandırdı. Kanunsuz Topraklar Dizisinin konusu ne? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu kadrosunda kimler var? Kanunsuz Topraklar Dizisi hangi kanalda saat kaçta başlıyor?

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ FRAGMANI

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU

1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır. Malik bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; “Kanunsuz Topraklar”…1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkansız aşkı konu alan Kanunsuz Topraklar Yakında FOX’ta! OYUNCULAR: Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan, Ali Erkazan.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Davut

(Uğur Güneş)

Gülfem

(Esra Bilgiç)

Ali Gelik

(Necip Memili)

Yavuz

(Kaan Taşaner)

Malik

(Murat Daltaban)

Kevser

(Onuryay Evrentan)

Behice

(Eylül Su Sapan)

Fikriye

(Serdem Paçal)