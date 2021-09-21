Kanunsuz Topraklar Dizisi Konusu Nedir? Kanunsuz Topraklar Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Fox'un yeni dizisi Kanunsuz Topraklar, 29 Eylül'de izleyicileriyle buluşacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmekte. Sizler için iki başlık altında diziyi ele aldık. İşte detaylar..
KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU
1939 yılında kömür şehri Zonguldak’ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik bey’in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.
Malik bey’in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut’a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem’i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; “Kanunsuz Topraklar”…
Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran “Kanunsuz Topraklar”, Eylül’de FOX’ta.
KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU NEDİR?
Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili’ye; Murat Daltaban, Kaan Taşaner, Doğaç Yıldız, Eylül Su Sapan, Serdem Paçal, Hazar Motan, Onay Kaya, Mine Şenhuy Teber, Ezgi Çelik , Onuryay Evrentan, Derinsu Akkuş, Bora Sivri, Mustafa Dinç, Hakan Aydın, Arif Diren, Şekip Taşpınar, Soner Türker, Doğaç Gözüdeli, Umay Anadolu Kaboğlu, Mısra Tüfek, Rana Kayacan, Hür Can Davran, İhsan İlhan ve Ali Erkazan.
Dizinin yayınlanacak ilk bölümden kesitleri görmek için fragmanı izleyebilirsiniz.
kaynak:fox
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