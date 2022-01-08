Kanal D Maske Kimsin Sen konusu nedir?

Kanal D'nin yeni programı maske kimsin senin başlaması heyecanla bekleniyor. Yarışma formatı nasıl hangi konular işlenecek saat kaçta başlayacak? Yarışmaya nasıl nereden başvuru yapılabilir?

Maske Kimsin Sen Konusu Nedir?

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. ... Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alındı.