Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? Kalp Yarası dizisinin konusu nedir? Kalp Yarası dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Süreç Film imzalı ve başrollerini Gökhan Alkan ve Ayşe Yılmaz Sancakzade’nin paylaştığı Kalp Yarası dizisi pazartesi akşamları saat: 20.00’da ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? Kalp Yarası dizisinin konusu nedir? Kalp Yarası dizisinin oyuncuları kimlerdir?
Süreç Film imzalı ve başrollerini Gökhan Alkan ve Ayşe Yılmaz Sancakzade’nin paylaştığı Kalp Yarası dizisi pazartesi akşamları saat: 20.00’da ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? Kalp Yarası dizisinin konusu nedir? Kalp Yarası dizisinin oyuncuları kimlerdir?
28 Haziran 2021 ‘de yayınlanmaya başlayan Kalp Yarası Dizisi izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Mahir Günşiray ve Şenay Gürler bulunmaktadır.
Kalp Yarası Dizisinin Konusu
Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor.
Kalp Yarası Dizisinin Oyuncuları
Gökhan Alkan-Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin-Ayşe Yılmaz Sancakzade
Merve Çağıran-Hande Varoğlu
Toprak Can Adıgüzel-Yaman Öztürk
Mahir Günşiray -Adnan Sancakzade
Şenay Gürler-Azade Sancakzade
Yardımcı karakterler
Canlandıran oyuncu-Karakter
Meltem Gülenç -Zümrüt Varoğlu
Rıza Akın-Hüseyin Varoğlu
Nail Kırmızıgül-İhsan Sancakzade
Yonca Şahinbaş -Vedia Sancakzade
İnanç Konukçu-Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah-Leman Sancakzade
Naz Sayıner-Müge Sancakzade
Melih Çardak-Bahtiyar Ağa
Zehra Yılmaz-Betül
Kemal Burak Alper-Baha
|İmsak
|04:18
|Güneş
|05:41
|Öğle
|12:07
|İkindi
|15:37
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:40
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
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|5
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|17. Sivasspor
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|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Altınordu
|6
|7
|11. Boluspor
|4
|6
|12. Adanaspor
|6
|6
|13. Denizlispor
|6
|6
|14. Menemenspor
|5
|6
|15. Bursaspor
|6
|5
|16. Gençlerbirliği
|6
|5
|17. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
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|9
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|8
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|8
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|5
|6
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|5
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|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0