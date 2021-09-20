Süreç Film imzalı ve başrollerini Gökhan Alkan ve Ayşe Yılmaz Sancakzade’nin paylaştığı Kalp Yarası dizisi pazartesi akşamları saat: 20.00’da ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Yarası dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? Kalp Yarası dizisinin konusu nedir? Kalp Yarası dizisinin oyuncuları kimlerdir?

28 Haziran 2021 ‘de yayınlanmaya başlayan Kalp Yarası Dizisi izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Mahir Günşiray ve Şenay Gürler bulunmaktadır.

Kalp Yarası Dizisinin Konusu

Antakya’nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe’nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu’nun imzasını taşıyor.

Kalp Yarası Dizisinin Oyuncuları

Gökhan Alkan-Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin-Ayşe Yılmaz Sancakzade

Merve Çağıran-Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel-Yaman Öztürk

Mahir Günşiray -Adnan Sancakzade

Şenay Gürler-Azade Sancakzade

Yardımcı karakterler

Canlandıran oyuncu-Karakter

Meltem Gülenç -Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın-Hüseyin Varoğlu

Nail Kırmızıgül-İhsan Sancakzade

Yonca Şahinbaş -Vedia Sancakzade

İnanç Konukçu-Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah-Leman Sancakzade

Naz Sayıner-Müge Sancakzade

Melih Çardak-Bahtiyar Ağa

Zehra Yılmaz-Betül

Kemal Burak Alper-Baha