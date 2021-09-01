Kalp yarası yeni bölüm fragmanı! Kalp Yarası 10. Bölüm Fragmanı
ATV ekranlarının bomba dizisi Kalp Yarası yeni sezona büyük gelişmelerle geliyor. Yeni sezona heyecanla gelmesini bekleyen dizi severleri bu sezon da bomba olaylar bekliyor olacak. Kalp Yarası 10. yeni bölüm fragmanı yayında! Kalp yarası onuncu bölüm fragmanı yayınlandı . Kalp yarası yeni bölüm fragman izle!
Kalp Yarası dizisi ilk bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı dizide Ferit'in geçmişinden sahte bir evlilik ile intikam alması ve ardından gelişen hikaye diziseverlerin karşısına çıktı. Kalp Yarası dizisinin yeni bölümünden fragman yayınlandı.
Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası dizisi yakında ATV ekranında yayınlanmaya devam ediyor. Tecrübeli ve genç oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak dizi Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
KALP YARASI KONUSU
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alıyor.
KALP YARASI OYUNCULARI
KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU? (30 AĞUSTOS 2021)
Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.
Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.
Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.
Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.
Kalp Yarası 6 Eylül 2021 tarihinde ATV'de.
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