Kadir İle En Hamarat Benim yeni yarışmacıları kimler? 21 Mart Pazartesi

Kadir İle En Hamarat Benim en güzel temizliği ve yemeği kimin yapacağı merak ediliyor. Peki bu hafta yarışma programında neler olacak? Hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

Sinema - TV 21.03.2022, 13:48 21.03.2022, 13:49
Kadir İle En Hamarat Benim yeni yarışmacıları kimler? 21 Mart Pazartesi

Kadir İle En Hamarat Benim en güzel temizliği ve yemeği kimin yapacağı merak ediliyor. Peki bu hafta yarışma programında neler olacak? Hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

EN HAMARAT BENİM 

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı En Hamarat Benim'de yeni haftanın ilk günü ekranlara geliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'de yeni hafta başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim hafta içi her gün FOX ekranlarındaki yerini alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.

Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. FOX TV ekranlarıdna yayınlanan bölümleri ile izleyenleri televizyon karşısına kilitleyen En Hamarat Benim'de 14'üncü haftanın ilk bölümü bugün başlıyor. Birbirinden iddialı beş yarışmacının kozlarını paylaştığı zorlu maratonda ilk olarak Meltem Güçlütürk yarışacak. Deneyimli yarışmacının performansı da merak konusu ve bir an önce izlenmek isteniyor. 

EN HAMARAT BENİM YARIŞMACILARI

ZEYNEP

RECEP

FATMA

SEVİLAY

BETÜL

Yorumlar (1)
Aygül. 4 ay önce
Neden kadınlar o. Tertemiz pırıl pırıl evlere sokak ta giydikleri o pis ayakkabılarla giriyorlar kadir bile ayakkabılarını dışarda çıkarıp terlik giyiyor ben olsam sokmam sokakta giydikleri ayakkabılarla içeriye bide titizlik tasliyorlar buna çözüm getirilsin gerçekten sinir oluyoruz sanki kraliyet sarayından geliyorlar
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
-2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17