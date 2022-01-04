Kadir İle En Hamarat Benim günün menüsü 4 Ocak Salı

Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Her haftada zorlu yarışmacıları ağırlayan programın bu haftaki yarışmacıları da izleyicileri ekrana kilitledi. Peki yeni yarışmacılar kimler, hangi menüleri tercih edecekler?

Kadir İle En Hamarat Benim Günün Menüsü

Kereviz Salatası

Havuç torotor