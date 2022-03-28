Kadir İle En Hamarat Benim günün menüsü 28 Mart Pazartesi

Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Her haftada zorlu yarışmacıları ağırlayan programın bu haftaki yarışmacıları da izleyicileri ekrana kilitledi. Peki yeni yarışmacılar kimler, hangi menüleri tercih edecekler?

Sinema - TV 28.03.2022, 14:05 28.03.2022, 14:05
Kadir İle En Hamarat Benim günün menüsü 28 Mart Pazartesi

Kadir ile En Hamarat Benim tüm hızıyla devam ediyor. Her haftada zorlu yarışmacıları ağırlayan programın bu haftaki yarışmacıları da izleyicileri ekrana kilitledi. Peki yeni yarışmacılar kimler, hangi menüleri tercih edecekler?

Kadir İle En Hamarat Benim Günün Menüsü

Kereviz Salatası

Havuç torotor

Balık Çorbası

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5
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 31 68
2. 1461 Trabzon FK 31 67
3. Bodrumspor 31 60
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 31 55
5. Afjet Afyonspor 31 53
6. Sivas Belediyespor 31 53
7. Çorum FK 31 49
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 30 49
9. Somaspor 30 49
10. İnegölspor 31 48
11. Ankaraspor 31 44
12. Etimesgut Belediyespor 31 36
13. Diyarbekirspor 31 35
14. Sarıyer 31 33
15. Serik Belediyespor 31 33
16. Adıyaman FK 31 32
17. Turgutluspor 31 28
18. Ergene Velimeşespor 31 27
19. Niğde Anadolu FK 31 20
20. Kahramanmaraşspor 31 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17