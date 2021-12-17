Kaderimin Oyunu Dizisi Konusu Nedir? Oyuncuları Kimler?

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

Kaderimin Oyunu sete çıktı!

Star'ın merakla beklenen dizisi Kaderimin Oyunu sete çıktı. İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'den geldi.

Kaderimin Oyunu'da üç sürpriz isim: Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral

Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak’ın üstlendiği, Star TV’nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu’nun çekimleri İstanbul’da başladı.

HEYECAN YARATTI

İzleyici ile çok yakında buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizi setinden gelen ilk fotoğraflar sosyal medyada ilgi ve heyecan yarattı.

Güçlü isimleri ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek. Kaderimin Oyunu çok yakında Star TV’de.

Kaderimin Oyunu Oyuncuları Kadrosu

Ekim 2021 de Star TV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak Kaderimin Oyunu oyuncuları belli olmaya başladı. Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosunda Öykü Karayel Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

NGM Medya’nın yapımcılığını üstleneceği Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak olurken dizisi etkileyici senaryosu ile çok konuşulacak.

Kaderimin Oyunu Dizisi Konusu

Kaderimin Oyunu dizisinde eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir annenin yaşadığı zorluklar anlatılacak. Dizi de üvey annesinin baskılarına dayanamayan Asiye daha 17 yaşında kaçarak Cemal denen adam ile evlenmiştir; aslında mutlu bir yuvaları olan Cemal ile Elifin Nergis ve Umut adında iki çocukları olur. Cemal kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarken karşısına zengin bir kadın olan Helin çıkar ve Helin ile evlenerek her şeyi arkasında bırakır. İki çocuğu ile tek başına kalan Elif’in karşısına ise Mahir çıkar ve bir anda Elif’in de hayatı değişir.

Kaderimin Oyunu Oyuncuları

Öykü Karayel

Kaderimin Oyunu dizisi kadın başrol oyuncusu Öykü Karayel daha önce Bir Başkadır dizisinde başrolde yer almıştı. 20 Ağustos 1990 da İstanbul da dünyaya gelen güzel oyuncu Öykü Karayel 31 yaşındadır. Daha önce Muhteşem İkili dizisinde yer alan Öykü Karayel Şarkıcı Can Bonomo evlidir. İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Öykü Karayel ilk olarak Kuzey Güney ve Kara Para Aşk gibi diziler ile ünlenmiştir. Öykü Karayel 1.63 metre boyunda, 51 kilo ağırlığındadır.

Öykü Karayel kaderimin oyunu oyuncusu olacak dizi de kadın başrol olarak yer alacak

Akın Akınözü

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü Kaderimin Oyuncu dizisinin erkek başrol oyuncusu olacak. Ocak 1990 doğumlu olan Akın Akınözü 31 yaşındadır. Aslen Ankaralı olan Akın Akınöz sektöre Muhteşem Yüzyıl ve Arkadaşlar İyidir dizisi ile başlamıştır. Payitaht Abdulhamid ve Aslan Ailem Akın Akınözü’nün yer aldığı önemli dizilerdir. 1.80 metre boyunda ve 76 kilo ağırlığında olan Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ile sevgilidir. Akın Akınözü Kaderimin Oyuncu oyuncu kadrosunda yer alacaktır.

Akın Akınözü kaderimin oyunu erkek başrol oyuncusu oldu

Sarp Apak

Sarp Apak 11 Kasım 1981 Diyarbakır doğumludur ve 40 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk dersleri alan Sarp Apak BKM Mutfak kadrosunda deneyim kazanmıştır. Avrupa Yakası ve Yalan Dünya Sarp Apak’ın yer aldığı önemli dizilerdir. Sarp Apak 1,81 cm boyunda ve 77 kilo ağırlığındadır. Bengisu Uzunöz ile evli olan Sarp Apak 2021 de Kaderimin Oyunu oyuncuları arasında yer alacaktır.

Sarp Apak kaderimin oyunu oyuncu kadrosunda yer alacak komedi yapacak dizide.

Nesrin Cavadzade

Yasak Elma dizisi ile kariyerinin zirvesini yaşayan Nesrin Cavadzade Kaderimin Oyunu Oyuncuları arasında yer alarak ilk kez bir televizyon dizisinde kadın başrol oyuncusu olarak yer alacak. Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade 30 Temmuz 1982 doğumludur ve 39 yaşının içindedir. 28 yıldır Türkiye’de yaşayan Nesrin Cavadzade Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Şahika Tekand Studio Oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu 170 cm boyunda ve 50 kg ağırlığınadır. Nesrin Cavadzade ile oyuncu Gökhan Alkan evlidir. Nesrin Cavadzade’yi bir çok izleyici daha önce yer aldığı Bizim Hikaye dizisi ile tanımaktadır.

Nesrin Cavadzade ile birlikte güçlü bir oyuncu kadrosu kurmak isteyen yapımcı NGM Medya bir çok deneyimli erkek başrol oyuncusuna da senaryo gönderdi. Kaderimin Oyunu Oyuncuları Kadrosu belli oldukça sayfamıza eklemeye devam edeceğiz.

Kaderimin Oyunu Oyuncuları dizinin hikayesini çok beğenid nesrin cevadzade ise imza attı.

Yeşim Gül

Son olarak Rukiye karakteri ile Arıza dizisinde yer alan Yeşim Gül daha önce de Yüzleşme dizisinde yer almıştı. 27 Mayıs 1966 doğumlu olan Yeşim Gül 55 yaşındadır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu olan Yeşim Gül’ün sosyal medyada Serdar Peçen ile ilişkisi olduğu yazmakta. Yeşim Gül Kaderimin Oyunu dizisinde başrolde yer alacak ve bir anneye hayat verecek.

yeşim gül kaderimin oyunu oyuncuları arasında yer alacak.

Esra Dermancıoğlu

Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 İstanbul doğumludur. Esra Dermancıoğlu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almıştı. Gülse Birsel tarafından keşfedilen Esra Dermancıoğlu Avrupa Yakası dizisi ile tanınmıştı. Daha sonra da Fatmagül’ün Suçu ne dizisinde yükselişini sürdüren Esra Dermancıoğlu daha önce Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Kırgın Çiçekler dizilerinde yer almıştı.

esra dermancioglu

Kaan Çakır

Kaan Çakır da Kaderimin Oyunu oyuncuları arasında yer alacak. Son olarak Benim Adım Melek dizisinde yer alan Kaan Çakır daha önce de Bodrum Masalı, Bir İstanbul Masalı ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde yer almıştı. 1977 de İstanbul doğumlu olan Kaan Çakır 44 yaşındadır.

kaan cakir

Meriç Aral

Son olarak Kırmızı Oda ve Söz dizilerinde yer alan Meriç Aral Kasım 1988 doğumludur ve 32 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Hukuk fakültesi mezunu olan Meriç Aral Medcezir dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Bir dönem Yüksek Sosyete dizisinde de yer alan Meriç Aral Serkan Keskin ile sevgilidir. Meriç Aral 1.71 metre boyunda, 55 kilodur