Kaderimin Oyunu Dizisi Konusu Nedir? Kaderimin Oyunu Dizisi Oyuncuları Kimler?
Kaderimin Oyunu dizisi oyuncuları kimler? Dizinin konusu ne? Nerede çekiliyor? Hangi oyuncu hangi karakterleri canlandırıyor? Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda ve hangi gün? 2021 – 2021 dizi sezonunun iddialı dizileri arasında yer alan Akın Akınözü’nün yeni dizisi Kaderimin Oyunu hakkındaki detaylar.
Yapımını NGM Medyanın – Nazlı Heptürk’ün yaptığı ‘Kaderimin Oyunu’’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu dizisinde yer alması beklenen oyuncuların isimleri ve canlandırdıkları karakterler aşağıda listelenmiştir. Dizinin oyuncu kadrosu tamamen şekillenmedi. Halen oyuncu seçmeleri devam etmektedir ve önümüzdeki günlerde yeni isimler de açıklanacaktır.
Akın Akınözü – Cemal
Öykü Karayel – Asiye
Sarp Apak
Esra Dermancıoğlu
Kaan Çakır
Kaderimin Oyunu Konusu
Kaderimin Oyunu dizisinde eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir annenin yaşadığı zorluklarla dolu hikayesi anlatılacak.
Dizide üvey annesinin baskılarına dayanamayan Asiye daha 17 yaşında kaçarak Cemal isminde bir adam ile evlenmiştir.
Aslında mutlu bir yuvaları olan Cemal ile Elif’in, Nergis ve Umut adında iki evlatları olur.
Cemal kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarken karşısına varlıklı bir kadın olan Helin çıkar ve Helin ile evlenerek her şeyi geride bırakır.
İki çocuğu ile tek başına kalan Elif’in karşısına ise Mahir çıkar ve bir anda Elif’in de hayatı tümden değişir.
Kaderimin Oyunu Dizisi Ne Zaman Ve Hangi Kanalda Başlıyor?
Yeni dizinin çekimlerine başlandı. İnstagram sayfasından bazı görseller paylaşıldı ancak henüz bir tanıtım videosu yayınlanmadı. Dizinin birinci bölümü ile Kasım ayı içerisinde muhtemelen yayında olması bekleniyor. Dizi Star TV ekranlarında yayımlanacak ancak şimdilik günü belli değil.
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kaynak:dizianaliz
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