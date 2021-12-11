Kaderimin Oyunu dizisi 3.bölüm fragmanı izle

Yeni başlayacak olan dizi konusu ve oyuncularının kimler olacağı konusunda merak uyandırıyor. Peki Kaderimin Oyunu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu nedir? Set çekimleri yapıldı mı?

Kaderimin Oyunu Oyuncuları Kadrosu

Ekim 2021 de Star TV ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak Kaderimin Oyunu oyuncuları belli olmaya başladı. Kaderimin Oyunu Oyuncu Kadrosunda Öykü Karayel Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

NGM Medya’nın yapımcılığını üstleneceği Kaderimin Oyunu dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak olurken dizisi etkileyici senaryosu ile çok konuşulacak.

Kaderimin Oyunu Dizisi Konusu

Kaderimin Oyunu dizisinde eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir annenin yaşadığı zorluklar anlatılacak. Dizi de üvey annesinin baskılarına dayanamayan Asiye daha 17 yaşında kaçarak Cemal denen adam ile evlenmiştir; aslında mutlu bir yuvaları olan Cemal ile Elifin Nergis ve Umut adında iki çocukları olur. Cemal kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarken karşısına zengin bir kadın olan Helin çıkar ve Helin ile evlenerek her şeyi arkasında bırakır. İki çocuğu ile tek başına kalan Elif’in karşısına ise Mahir çıkar ve bir anda Elif’in de hayatı değişir.

https://www.startv.com.tr/dizi/kaderimin-oyunu/fragmanlar