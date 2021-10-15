Kaçış dizisi oyuncuları kimler konusu nedir? Kaçış dizisi ne zaman başlayacak?

Kaçış dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kaçış dizisi konusu nedir? Başrol oyuncuları kimlerdir? Başrol oyuncuları ekranların tanınan yüzleri mi olacak tanınmayan yüzler mi olacak? İzleyiciler bu soruları merak ediyor.

Kaçış dizisi oyuncuları kimler?

2021-2022 yeni sezonda ekrana gelecek dizilerden birisi de Kaçış olacak. Bizde bu konumuzda Kaçış dizisi oyuncuları kimler kadrosu ve konusu hakkında sizlere detaylı bilgileri sunacağız. Geçtiğimiz yıllarda oynamış olduğu diziler ile adından sıkça söz ettiren Engin Akyürek Kaçış dizisinin erkek başrol oyuncusu oldu. Kaçış dizisinin yapımcısı senaristi yönetmeni ve diğer oyuncularını belli oldukça sizlere yazmaya devam edeceğiz.Kaçış Dizisi Oyuncuları Kimler Kadrosu Konusu

Kaçış dizisinin oyuncu kadrosunda ilk belli olan isim Engin Akyürek oldu. Engin Akyürek’in yeni dizisi Kaçış’tan önce hangi dizilerde oynadı kısaca göz atalım; Fatmagül’ün Suçu Ne, Kara Para Aşk, Ölene Kadar ve Sefirin Kızı gibi dizilerde yer alan, son olarak ‘Yolun Açık Olsun’ adlı dijital filmde başrol oynayan Engin Akyürek’in Kaçış dizisinde başrolü almasıyla oyuncunun sevenleri bir hayli mutlu oldu. Kaçış dizisinin kadın başrol oyuncusu da oldukça yakın zamanda belli olacak. İşte Kaçış dizisi oyuncu kadrosu:

Engin Akyürek

Kaçış dizisinin ilk belli olan oyuncusu Engin Akyürek oldu. Dijital platformda yayınlanacak olan kaçış dizisinin erkek başrol oyuncusu olan Engin Akyürek son iki sezondur Sefirin kızı dizisinde Sancar Efe karakterine hayat veriyordu. Sefirin kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolde oynayan ve daha sonra Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu 2021-2022 yeni sezonda da yeni bir dizi olan Kaçış ile anlaştı ve dizinin çekimleri oyuncu kadrosu tamamlandıktan hemen sonra başlayacak. Engin Akyürek kaçış dizisinde bakalım hangi karakteri canlandıracak. engin akyurek kacis dizisinde

İrem Helvacıoğlu

Kaçış dizisinde Engin Akyürek’in partneri sonunda belli oldu. Güzel oyuncu Same Film ve 03 Medya’nın ortaklığında Güneydoğu Anadolu’da çekilecek olan Kaçış dizisinde Engin Akyürek’in partneri oldu. İrem Helvacıoğlu son olarak Atv de yayınlanan Baş Belası dizisinde rol almıştı. irem helvacioglu yeni dizisi kacis

Kaçış dizisinin yapımcısı ve yönetmeni senaristi

Yapımcılığını O3 Medya ile Same Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturacağı ve senaryosunu Ali Doğançay’ın kaleme alacağı 8 bölümlük dizi Kaçış büyük ihtimalle Netflix ya da Blu TV’de yayınlanacak. Engin Akyürek’in yeni dizisi kaçış TV’de yayınlanır mı ya da hangi kanalda yayınlanacak gibi merak edilen sorulara şimdilik dijital platform ile görüşüldüğünü ve anlaşıldığını ancak Türk televizyonlarından biri ile de anlaşma sağlanabileceği gelen duyumlar arasında.

Kaçış dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?

Kaçış dizisinin dijital ekranda yayınlanacağını yukarıda belirtmiştik. Son gelen bilgilere göre kaçış dizisi Blu TV’de izleyici ile buluşacak.

Çekimleri 2021 Ekim ayında başlayacak olan dizide uluslararası bir oyuncu kadrosuyla kamera karşısına geçecek olan Engin Akyürek’in rol arkadaşları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Oyuncular belli oldukça Kaçış dizisi oyuncu kadrosu hakkında sizlere daha detaylı bilgiler vermeye devam edeceğiz. Kaçış dizisi muhtemelen 2022 öncesinde izleyici ile buluşacak.