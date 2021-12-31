İbo Show'un yılbaşı konukları kimler?

İbo Show yılbaşı özel programıyla ekranlarda olacak. İbo Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Peki İbo Show programında hangi şarkılar söylenecek, bu özel gecenin konukları kimler olacak?

İBO SHOW KONUKLARI

İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem yer alıyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yapacak.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.