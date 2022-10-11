Show Tv'nin yeni dizisi Hayat Bugün'ün fragmanı yayınlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin yayınlanacağı tarih merak ediliyor. Peki Hayat Bugün dizisi ne zaman başlayacak?

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hayat Bugün dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.