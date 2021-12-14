Haluk Levent'le Yeniden yayından kalktı mı?

Haluk Levent'le Yeniden programı her pazar izleyicileriyle buluşuyordu. Bir çok engelli çaresiz vatandaşın sesi olan program bir hayli ilgi gördü. Yardımlarında sayısızca toplandığı, şiddet gören ve sonunda engelli kalan insanlarında başvuruda bulunduğu programın yayından kalktığı konuşuluyor.

HALUK LEVENT'LE YENİDEN YAYINDAN KALKTI MI?

Star TV ekranlarında izleyici ve yardımseverlerle buluşan "Haluk Levent'le Yeniden" programı yayından kalktı.Geçtiğimiz hafta ekranlarda yer verilmeyen programa dair merak edilen konulara, kanaldan açıklama geldi.