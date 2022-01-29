Hakim dizisi konusu ne? Oyuncuları kimler?

ABD yapımı Your Honor dizisinden uyarlama yeni dizi ‘Hakim’ çok yakında ekranlara gelecek. Başrollerinde Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu oynuyor. Dizi Atv ekranlarında yayınlanacak

Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon final yapan Hekimoğlu dizisinde ‘İpek’ karakterini canlandıran Ebru Özkan ile en son Star Tv’nin Kağıt Ev dizisinde Nur Fettahoğlu ile birlikte rol alan Erdal Beşikçioğlu aynı projede buluşuyor.

İki ünlü oyuncu, Your Honor adlı diziden uyarlanacak ve ülkemizde Hakim adıyla yayınlanacak dizide baş rolde buluşuyor. Yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan hakimin, oğlunun bir suça karışmasının ardından oğlunu koruyabilmek için kendisini soktuğu zor durumu konu alan Your Honor uyarlaması Hakim’in hazırlık çalışmaları devam ediyor. Filmle ilgili detaylar…

‘Hakim’ Yakında Ekranlarda

Poyraz Karayel ve İşler Güçler gibi birçok başarılı yapıma imzasını Hayri Aslan tarafından 2003’te kurulan Limon Film, yeni bir proje ‘Hakim’ ekranlara gelecek.

ABD’de büyük ilgi gören Your Honor’un Türkiye haklarını satın alan Aslan, Türkiye televizyonlarına bir uyarlama daha kazandıracak. Proje için oyuncu kadrosununda yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Dizinin orjinali ekrana geldiği dönem çok fazla ses getirmiş, tartışmalara yol açmıştı. Dizi, çok tehlikeli bir mafya babasının oğlunu kazayla öldüren bir gencin babası olan hakimin, oğlu için göze aldıklarını anlatıyordu. Eşinin zamansız ölümünün ardından tek başına yetiştirdiği oğlunun aracıyla yol alırken motosikletli bir gence çarpmasıyla onu öldürmesi sonrasındaki olaylar ve adli vakalar dizinin ana konusunu teşkil ediyor. Vicdanı ile adalet arasında kalan bir babanın yaşadıkları.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı diziyi Soner Caner ile Erkan Tunç yönetecek. Behzat Ç. dizisi ile bütünleşen ve sonraki oynadığı dizilerde bir türlü Behzat Ç. etkisi yaratmayan Erdal Beşikçioğlu, tam kendisine uygun bir proje olan Hakim dizisinde Ebru Özkan ile baş rolleri paylaşacak. İki önemli ismi aynı projede buluşturacak olan Hakim Dizisi ATV’de yayınlanacak.