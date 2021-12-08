Hadise Tamamen Sildi!

Ünlü şarkıcı Hadise, evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu Kaan Yıldırım’ın adının baş harflerini birlikte oldukları dönemde koluna dövme olarak yaptırmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde ayrılarak herkesi çok şaşırtmıştı.

O DÖVME ARTIK YOK

Hadise’nin bu dövmeyi aylar sonra sildiği gün yüzüne çıktı. Sanatçının bu hamlesi, “Hadise, Kaan Yıldırım’ı tamamen unutmuş oldu” yorumunun yapılmasına neden oldu.

Hadise eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın dövmesini kolundan sildi!

HADİSE YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Mehmet Dinçerler ile ilişki yaşayan Hadise aşk açıklaması yaptı:

"Bence biz kadınlar bir erkeğin işine ve tipine aşık olmuyoruz. Davranışlarına aşık oluyoruz. İlgiyi hangi kadın sevmez ki! Beni düşündüğünü, gerçekten ilgilendiğini ve sevdiğini hissettirebilen bir erkek çıksın karşıma, sonra o yaşadı.