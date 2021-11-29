Güldür Güldür 28 kasım pazartesi tek parça izle
Ekranların eğlenerek seyredilen programında bu hafta neler oldu hangi skeçler yapıldı hangi konular skeçler oynandı? Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show oyuncuları 2021
Ekranların eğlenerek seyredilen programında bu hafta neler oldu hangi skeçler yapıldı hangi konular skeçler oynandı? Güldür Güldür Show ne zaman başlıyor hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? Güldür Güldür Show oyuncuları 2021
Güldür Güldür yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, Güldür Güldür Show oyuncuları 2022
Ali Sunal'ın sunuculuğunu yürüttüğü Güldür Güldür Show programı, 2 Ekim'de yeni sezona başlıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden yeni isimlerle izleyici karşısına çıkıyor. İşte, 2021 Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR
Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan güldürü programı Güldür Güldür Show, yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek. Sevilen program, 2 Ekim Cumartesi akşamı Show TV'de olacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW OYUNCULARI
Açelya Topaloğlu, Ali Sunal, Alper Kul, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Deniz Hiracan, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Ozan Varol, Özgün Aydın, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.
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|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|15
|35
|2. Hekimoğlu Trabzon
|15
|33
|3. Sivas Belediyespor
|15
|30
|4. Çorum FK
|15
|28
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|15
|27
|6. Bodrumspor
|15
|26
|7. Afjet Afyonspor
|15
|25
|8. Ankaraspor
|15
|25
|9. Somaspor
|15
|25
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|15
|25
|11. İnegölspor
|15
|21
|12. Serik Belediyespor
|15
|20
|13. Etimesgut Belediyespor
|15
|19
|14. Diyarbekirspor
|15
|18
|15. Turgutluspor
|15
|17
|16. Sarıyer
|15
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|15
|11
|18. Adıyaman FK
|15
|10
|19. Niğde Anadolu FK
|15
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6