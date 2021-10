Gönül Dağı Taner kimdir evli mi yaşı kaç? Berk Atan kimdir? Kaç yaşında? Taner'e Kız Mı İstenecek?

TRT ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı büyük beğeni topluyor. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen kaliteli dizi oyuncularıda ilgi topladı. Arada komedi yansıtan aile hayatınıda yansıtan bir dizi.

Gönül Dağı Dizisi Özet!

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

Berk Atan kimdir?

Berk Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da doğmuştur. Anne tarafı Boşnak olan Berk Atan Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okudu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır.

11 yaşında futbola başlamış, 17-18 yaşlarında iken Altay futbol takımında kalecilik yapmış. Ardından modellik yapmaya başlamıştır.

Yarışmadan önce de modellik yapıyordu. 2011 yılında Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" manken şeçildi ve 2012 yılında yapılan yarışmada ise 2012'nin Best Model of Turkey'i seçildi.

1.89 boyunda 83 kilo ağırlığında olan Berk Atan’ın Facebook hesabı yok, sadece Twitter ve Instagram hesapları var. Süper kahraman desenli boxer giydiğini söylemiştir.

Koyu bir Galatasaray taraftarıdır. Ayrıca büyük bir hayvan severdir. Ares adında bir köpeği vardır.

8 Aralık 2012 tarihinde Erkan Özerman’ın düzenlendiği Best Model of The World yarışmasının 25.'si Kumburgaz Artemis Otel'de yapıldı ve 1. Berk Atan seçildi.

Mahşer-i Cümbüş Tiyatro ekibinden Dilek Çelebi’den oyunculuk dersleri almaktadır.

2013 yılında Limon Yapımın yapımcılığını yaptığı “Herşey Yolunda Merkez” dizisi ile oyunculuğa başladı. Ardından Altındağlı adlı dizide rol alan Berk Atan 2015 yılında Güneşin Kızları adlı dizide rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Savaş Mertoğlu) (TV Dizisi)

2013 - Altındağlı (Pamir) (TV Dizisi