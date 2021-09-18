TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizsi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam edecek. Gönül Dağı dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni sezon fragmanı büyük ses getirdi. Gönül Dağı Dizisi ne zaman başlayacak? Gönül Dağı dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Gönül Dağı dizisinin konusu ne? Gönül Dağı dizisinin oyuncuları kim? Gönül Dağı dizisi saat kaçta başlıyor? Gönül Dağı Yeni Sezon Fragmanı Yayınlandı Mı? Gönül Dağı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 Ekranlarının en gözde dizilerinden olan Gönül Dağı Dizisi yeni sezonda da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Cumartesi saat:20.00’da izleyicileri ile buluşacak olan Gönül Dağı dizisi merakla bekleniyor. Gönül dağı dizisini izlemeyip de merak edenler için haberimizde dizinin detaylarına yer verdik.

Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayın hayatına başlayan, aile ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Köprü Film Yapımı dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz üstlenmektedir. Yönetmen koltuğunda ise, daha önce geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeşil Deniz dizisinin de yönetmeni olan Yahya Samancı bulunmaktadır. Dizinin başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar yer almaktadır.

GÖNÜL DAĞI DİZİ FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı... Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı… Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi... İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen... Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi... Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları... Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız... Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN OYUNCULARI VE OYNADIKLARI KARAKTERLER

17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin oyuncuları ve karakterleri aşağıda listelenmiştir.

Berk Atan-Taner Kaya

Gülsim Ali-Dilek

Ecem Özkaya-Zahide Kaya

Ferdi Sancar-Sefer

Cihat Süvarioğlu-Ramazan Kaya

Semih Ertürk-Veysel Kaya

Ali Düşenkalkar-Muammer Kaya

Erdal Cindoruk-Hüseyin Kaya

Gülhan Tekin-Günşıl Kaya

Feyza Işık-Döndü Kaya

Ege Aydan-Münir Başkan

Hazal Çağlar-Asuman Korkmaz

Eser Eyüboğlu-Selami Fersoy

Nazlı Pınar Kaya-Cemile Kaya

Şebnem Dilligil-Halime Kaya

Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah

Nuri Gökaşan-Dişçi Musa

Hüseyin Sevimli-Kahveci Rıfat

Çiğdem Aygün-Keriman Yavru

Zümre Meğreli-Hemşire Elif

Ulviye Karaca-Gülsüm Öğretmen

Ruhi Sarı-Fikret

Onur Gökmen-Artist Ahmet

Şükrü Veysel Alankaya-Günay

Cemre Melis Çınar-Fadime

Ergun Kuyucu-Dilek'in Babası, Ali