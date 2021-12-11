Gönül Dağı canlı izle / TRT 1 canlı izle

TRT 1 ekranlarının rekor kıran dizisinde oyunculara yeni isim katılacağı duyuruldu. Peki yeni isim kim olacak erkek mi kadın mı olacak izleyiciler bu soruların cevabını merak ediyor. Ayrıca Taner ve Dilek evlenecek mi sorusuda izleyiciler tarafından çok merak ediliyor.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumartesi akşamları ekranda sizlerle olacaktır.

GÖNÜL DAĞI HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gönül Dağı dizisi saat 20:00'de başlıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ailece hangi diziyi izleyelim diyorsanız bu dizi tam size göre dizi içeriği aile hayatı komik tatlı anılar aile bağının önemi komşu akraba desteğinin önemi konuları geçmektedir. Aşk sevgi konularıda ayrıca işlenmiştir.

Taner ve Dilek evlenecek mi bu bölümde evlenecekleri tahmin ediliyor bakalım tahminler doğru mu?

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1



