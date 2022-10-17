Gerçeğin Peşinde Zeynep nerede?

Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programı bu hafta da reytinglerde yerini almayı başardı. Programda çeşitli çözümsüz sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Programın yeni konuları ve konuklarıda merak ediliyor. Peki yeni konulardan Zeynep'in konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde Zeynep'e ne oldu? Nerede?

17 yaşındaki Zeynep uzun zamandır bulunamıyor. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Zeynep'in ailesi çaresiz kızlarının bulunmasını isteyen gözü yaşlı aile Serap Paköz ve ekibinden yardım istiyorlar.