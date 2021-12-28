Gerçeğin Peşinde Zemzem kim? nerede? Zemzem'e ne oldu?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Zemzem çocuklarını terk edip aniden gitti. Zemzem'in ailesi Gerçeğin Peşinde programına başvuru yaptılar. Zemzem'in nerede olduğunu kimse bilmiyor.