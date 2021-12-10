Gerçeğin Peşinde yeni bölüm fragmanı izle

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

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