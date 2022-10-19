Gerçeğin Peşinde Yasin'e ne oldu?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda farklı konular ele alınıyor. Peki yeni konulardan Yasin'in konusu nedir?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda farklı konular ele alınıyor. Peki yeni konulardan Yasin'in konusu nedir?
Gerçeğin Peşinde Yasin'e Oldu?
3 yaşındaki Yasin tarlada kaybolmuş. Yasin tüm aramalara rağmen bulunamıyor. Yasin öldürüldü mü, kaçırıldı mı bilinmiyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|10
|15
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|10
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|10
|11
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|11
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5