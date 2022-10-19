Gerçeğin Peşinde Ümmü'nün konusu nedir?
Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programı kaldığı yerden devam ediyor. Programda çözüm bulunamayan konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki bu haftaki konulardan Ümmü'nün konusu nedir?
Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programı kaldığı yerden devam ediyor. Programda çözüm bulunamayan konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki bu haftaki konulardan Ümmü'nün konusu nedir?
Gerçeğin Peşinde Ümmü'nün Konusu Nedir?
Ümmü 31 yaşında 3 yaşında oğlu tarlada kaybolmuş. Minik Yasin tüm aramalara rağmen bulunamamış. Başka programlara da katılan Ümmü oğlunu arıyor.
Peki Yasin bebek kayıp mı? Öldürüldü mü?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|10
|15
|8. Liverpool
|9
|13
|9. Brentford
|10
|13
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|10
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|10
|11
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
|17. Wolves
|11
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5