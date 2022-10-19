Ekranların en sevilen gündüz kuşağı programı kaldığı yerden devam ediyor. Programda çözüm bulunamayan konulara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Peki bu haftaki konulardan Ümmü'nün konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde Ümmü'nün Konusu Nedir?

Ümmü 31 yaşında 3 yaşında oğlu tarlada kaybolmuş. Minik Yasin tüm aramalara rağmen bulunamamış. Başka programlara da katılan Ümmü oğlunu arıyor.

Peki Yasin bebek kayıp mı? Öldürüldü mü?