Gerçeğin Peşinde Tamer kimdir? Konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Programda çözüm bulunamayan konular ele alınıp çözümler bulunuyor.

Programa yeni katılan Tamer bey eşinin onu sadece para için aradığını dile getiriyor. Eşinin bırakıp gittiğini söyleyen adam çaresiz kalmış. Peki Tamer beyin derdine çözüm bulunacak mı?