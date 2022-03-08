Gerçeğin Peşinde Soner Bey kimdir? konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?

Soner bey eşini üzdüğü için pişman olduğunu söylüyor. Eşine seslenip af istiyor. Soner beyin hatasını eski eşi affedecek mi?