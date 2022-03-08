Gerçeğin Peşinde Soner Bey kimdir? konusu nedir?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?
Soner bey eşini üzdüğü için pişman olduğunu söylüyor. Eşine seslenip af istiyor. Soner beyin hatasını eski eşi affedecek mi?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Sivas Belediyespor
|29
|50
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|29
|17
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17