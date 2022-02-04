Gerçeğin Peşinde Siraz bey kimdir? konusu nedir?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Eşinin başka bir adamla kaçtığını onu aramak için programa katılan Siraz bey 'eşim beni aldatsa da ben yine de barışmak istiyorum' dedi.