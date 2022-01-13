Gerçeğin Peşinde Sevgi kimdir? Kızı Hatice Dinç nerede?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün öğle saatlerin de ekranlarda seyircilerle buluşuyor. Programda kayıp olanlar bulunuyor. Araların da sıkıntı olan aileler de katılıp çözümler bulunuyor.

Kızı kayıp olan çaresiz kadın kızını bulamamış. Programa katılan çaresiz kadın kızına ekranlardan sesleniyor. Sevgi hanımın kızı nerede neden evden kaçtı şimdi herkes bunların cevabını merak ediyor.