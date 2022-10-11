Gerçeğin Peşinde Reşat'ın konusu nedir?

Star Tv ekranlarında hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan programda çözüm bulunamayan konulara çareler aranıyor. Bu hafta da zor konular ele alındı. Peki bu hafta ki konulardan Reşat'ın konusu nedir?

GERÇEĞİN PEŞİNDE REŞAT KİMDİR?

Parasının çalındığını tehdit edildiğini iddia eden Reşat, Serap Paköz'den yardım istiyor. Bakalım Reşat'ın derdine çare bulunabilecek mi?