Gerçeğin Peşinde Nuray hanım kimdir? Nuray hanımın konusu nedir?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Nuray hanım evlilik vaadiyle bir adam tarafından kandırıldığını iddia ediyor. Nuray hanım paralarını alabilecek mi nasıl gelişmeler olacak? Herkes bunların cevabını bekliyor.