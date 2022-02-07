Gerçeğin Peşinde Nejdet Bey kimdir? konusu nedir?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?
Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?
Nejdet bey eşini aldattığı için pişman olduğunu söylüyor. Eşine seslenip af istiyor. Nejdet beyin hatasını eski eşi affedecek mi?
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|22
|27
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|26
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|22
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|19
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|15. Kocaelispor
|21
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|22
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|O
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|23
|57
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|47
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|22
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