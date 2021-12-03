Gerçeğin Peşinde Nadiye hanım olayı nedir?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

NADİYE KOCASIYLA BARIŞACAK MI?

İhanet ettiğini düşündüğü kocasını affetmeyen eş Gerçeğin Peşinde programına başvuru yaptı.

Karışık olan ilişkinin sonucunun ne olacağımerakla bekleniyor.