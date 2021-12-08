Gerçeğin Peşinde Mustafa Keleş olayı / Mustafa Keleş'e ne oldu?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konukları kimler olacak bu hafta hangi konular işlenecek merakla bekleniyor. Kayıplar bulunacak mı katiller bulunacak mı?

KESİK BAŞ CİNAYETİ

Ormanlık alanda canice öldürülen yaşlı adamın katili bulunmaya çalışılıyor.

Katil veya katilleri kim neden öldürüldü yaşlı adam herkes bunların cevabını bekliyor.