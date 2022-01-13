Gerçeğin Peşinde Murat kimdir? konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Sorunlara çözümler aranan program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Murat sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla evlilik yoluna girer. Murat tarafından çeyizler alınır, ev eşyaları alınır fakat kadın Murat'ı bırakıp gider. Ev için aldıkları eşyaları da alıp kaçan kadın Murat'ı dolandırır. Murat şimdi ne yapacak dolandırıcı kadın nerede?