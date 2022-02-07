Gerçeğin Peşinde Muharrem kim? Muharrem'in konusu nedir?

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Muharrem bey eşinin onu yeğeniyle aldattığını dile getirdi. Eşiyle yüzleşmek isteyen çaresiz adam DNA testide istiyor. Peki Muharrem beyin sorunu çözülecek mi?