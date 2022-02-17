Gerçeğin Peşinde Muharrem amca kimdir? Konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Sorunlara çözümler aranan program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

57 yıllık karısı tarafından eve alınmayan Muharrem amca tek çareyi Gerçeğin Peşinde programına katılmakta buluyor. Bir gün evden çıktığında kapının kilidinin değiştiğini gören Muharrem amca ne yapacağını bilemez. Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Muharrem amca eşine sesleniyor. Muharrem amca eşi Latife hanımı barışmaya ikna edecek mi?