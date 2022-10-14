Gerçeğin Peşinde Mehmet'in konusu nedir?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Çözüm bulunamayan konulara çözüm bulunmaya çalışılan programın yeni konusunun ne olduğu merak ediliyor. Peki yeni konulardan Mehmet'in konusu nedir?

GERÇEĞİN PEŞİNDE MEHMET'İN KONUSU NEDİR?

Mehmet 37 yaşında aralarında anlaşmazlık olan eşinden şikayetçi olan genç adam çocuğunu göremiyor. Serap Paköz ve ekibinden yardım isteyen Mehmet sorunlarına çare bulunmasını istiyor.