Gerçeğin Peşinde Gizem kimdir? Gizem'e ne oldu?

Gerçeğin Peşinde programı hafta içi hergün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Farklı sorunlara çare bulunan programda bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Gizem gece saatlerinde evlerinin penceresinden kaçmış. Gizem'in evli ve beş çocuklu Oğuz adında bir adamla kaçtığı iddia ediliyor. Bakalım Gizem bulunacak mı?