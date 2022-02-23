Gerçeğin Peşinde Fidan kimdir? Konusu nedir?
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star TV ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunların ele alındığı programda bu hafta neler olacağı merak ediliyor.
Gerçeğin Peşinde programı hafta içi her gün Star TV ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunların ele alındığı programda bu hafta neler olacağı merak ediliyor.
Fidan eşinden şiddet ve zorbalık gördüğünü dile getiriyor. Eşinden boşanmak isteyen Fidan'ın programa katılma sebebi eşinden boşanmak.
İki çocuk sahibi Fidan'ın çocukları da yurtta onlarada özlem duyan çaresiz kadının saçlarını da eşi kesmiş. Bakalım Fidan eşinden kurtulacak mı? Fidan'ın çektiği zulümler bitecek mi?
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|26
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|26
|13
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|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
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|3. Başakşehir
|26
|46
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|44
|5. Fenerbahçe
|26
|43
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|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17