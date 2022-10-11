Gerçeğin Peşinde Erdem kimdir?

Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda çeşitli sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Yeni konukların katıldığı programın konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Erdem kimdir?

Sinema - TV 11.10.2022, 13:56 11.10.2022, 14:57
Gerçeğin Peşinde Erdem kimdir?

Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda çeşitli sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Yeni konukların katıldığı programın konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Erdem kimdir?

ERDEM KİMDİR?

Erdem 32 yaşında. Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Erdem çaresiz, dolandırıldığını iddia eden Erdem yardım istiyor.

Bakalım Erdem'in sorunu çözülecek mi?

Yorumlar (2)
Bursalı 2 saat önce
Kadın yalancının teki adamı kışkırtmış hep
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Bursalı 2 saat önce
Bu kadın adamın psikolojisini bozmaya çalışıyor adamı çok iyi anlıyorum yani inşAllah bu adama yardımcı olunur evladını görememek insanı bu hale getirir hatta daha kötü bir halede getirebilir adamın psikolojisi yine çok iyi herşeye rağmen asıl çocuk bu kadından uzak tutulmalı
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