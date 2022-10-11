Gerçeğin Peşinde Erdem kimdir?
Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda çeşitli sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Yeni konukların katıldığı programın konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Erdem kimdir?
Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşan programda çeşitli sorunlara çare bulunmaya çalışılıyor. Yeni konukların katıldığı programın konukları merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Erdem kimdir?
ERDEM KİMDİR?
Erdem 32 yaşında. Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Erdem çaresiz, dolandırıldığını iddia eden Erdem yardım istiyor.
Bakalım Erdem'in sorunu çözülecek mi?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|8
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|9
|17
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Kasımpaşa
|9
|13
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Sivasspor
|9
|7
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Hatayspor
|8
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altınordu
|7
|6
|17. Altay
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|9
|9
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4