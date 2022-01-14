Gerçeğin Peşinde Durdağı Bey kimdir? konusu nedir?

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içi her gün Star tv ekranlarında seyircileriyle buluşan programda çeşitli sebeplerle çözülemeyen konular ele alınıyor. Peki bu hafta hangi konular işlenecek?

Durdağı bey yıllar önce bir kafede bir kadınla tanışmış ve aşık olmuş. Durdağı beyin aşık olduğu kadın Durdağı beyden sürekli para istemeye başlamış. elden verdiği paraları kanıtlayacak delili olmayan yaşlı adam çaresiz kalmış.

Durdağı beyi dolandıran Filiz ortalıkta yok. Haber alınamayan Filiz programa katılacak mı? Şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor.